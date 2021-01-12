По делу о гибели людей под лавиной в Норильске задержан первый подозреваемый

По уголовному делу о гибели трех человек в результате схода лавины задержан первый подозреваемый. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Фигурантом дела стал оперативный дежурный диспетчерской службы администрации Норильска. Его подозревают в халатности, повлекшей гибель людей.

Как установили следователи, МЧС спрогнозировало лавиноопасную ситуацию в горных районах Красноярского края в период с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года и порекомендовало властям принять необходимые меры безопасности. Оперативный дежурный диспетчерской службы Норильска получил прогноз МЧС, но не включил его в оперативную сводку управления ГО и ЧС города. В результате его халатности местные власти не были предупреждены о лавинной опасности, соответственно не приняли меры безопасности и в итоге погибли три человека, отметили в СКР.

8 января 2021 года около 23 часов в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в Норильске сошла снежная лавина. В результате были засыпаны четыре строения, в двух из которых находились люди. Погибли три человека: супруги и маленький ребенок, 14-летний подросток госпитализирован с тяжелыми травмами.