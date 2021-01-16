Министр здравоохранения США подал в отставку после атаки на Капитолий

Министр здравоохранения США Алекс Азар подал в отставку после недавней атаки на Капитолий в Вашингтоне, сообщает Reuters со ссылка на CNN.

Отставка министра носит символический характер, так как он намерен покинуть пост в день инаугурации избранного президента США Джо Байдена. 20 января Азар так или иначе должен был сложить полномочия, поскольку кабинет по традиции уходит в отставку вместе с бывшим президентом.

Ранее министр образования США Бетси ДеВос и глава министерства транспорта Элейн Чао покинули свои должности после атаки на Капитолий.

На фоне беспорядков в американской столице в отставку также подали советник действующего президента США Дональда Трампа по России и Евразии Райан Тулли и еще четыре сотрудника администрации главы государства. Среди них руководитель аппарата первой леди Стефани Гришэм, заместитель пресс-секретаря Сара Мэттьюс и секретарь по протокольным вопросам Рики Ничета.

Штурм здания Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек.