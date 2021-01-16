Определены самые популярные у россиян продукты в новогодние праздники

Специалисты сервиса доставки «Самокат» назвали самые популярные у россиян продукты в новогодние праздники. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что граждане в праздничные дни больше всего заказывали белый хлеб, воду и молоко. В первой десятке самых заказываемых 1 января продуктов также оказались лапша быстрого приготовления, сладкая газировка, мандарины, мороженое, круассаны с малиной и миндалем, чипсы и куриные яйца. По данным «Самоката», к концу новогодних праздников число заказов увеличилось почти вдвое.

Также отмечается, что спрос на некоторые товары возрос в праздничные дни. Так, апельсиновый сок заказывали в 4,7 раза чаще по сравнению с началом декабря, а спрос на мороженое эскимо вырос в 3,2 раза.

В марте гречка стала самым популярным у россиян продуктом питания во время эпидемии коронавируса. Наибольшим спросом на волне паники у жителей России пользовались продукты длительного хранения. Так, помимо гречки россияне скупали рис, пельмени и сахар. Также в топ-10 самых популярных товаров попали мясные консервы, макароны, молоко, туалетная бумага, мыло, влажные салфетки.