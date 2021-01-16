Окруженный моделями Роналдиньо появился в музыкальном клипе

Бывший полузащитник Барселоны и сборной Бразилии Роналдиньо принял участие в музыкальном клипе коллектива Tropa do Brux. Видео доступно в YouTube.

Ролик набрал более 2,5 миллиона просмотров менее, чем за месяц. 40-летний экс-футболист появился в клипе, окруженный моделями.

Роналдиньо выступает в качестве исполнительного продюсера Tropa do Brux. Как сообщает The Sun, бразилец планирует выпустить восемь треков в 2021 году.

В августе Роналдиньо вернулся в Бразилию после шести месяцев заключения в Парагвае. Экс-футболист был задержан за использование поддельного паспорта.

Роналдиньо завершил карьеру в 2018 году. Он известен по выступлениям за «Барселону», «Пари Сен-Жермен», «Милан», бразильские «Фламенго» и «Атлетико Минейро».

В составе сборной страны Роналдиньо завоевал золотую медаль чемпионата мира в 2002 году. Также бразилец признавался лучшим игроком планеты по версии Международной ассоциации футбола (ФИФА).