Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо вышел на свободу. Об этом сообщает BBC News.

Роналдиньо и его брата Роберто освободили из-под домашнего ареста в одном из парагвайских отелей, куда их перевели из местной тюрьмы в апреле 2020 года. Теперь они должны выплатить 200 тысяч долларов на двоих в качестве компенсации расходов. Кроме того, братьям разрешили вернуться в Бразилию.

27 июня сообщалось, что окружение Роналдиньо рассчитывает на подписание игроком контракта с клубом «Химнасия и Эсгрима», которым руководит аргентинский тренер Диего Марадона. До реальных переговоров дело не дошло.

Роналдиньо и его брата арестовали в начале марта этого года за использование поддельных паспортов при въезде в Парагвай. Проблемы с законом у бывшего футболиста были и в 2018 году, когда его лишили загранпаспорта за неуплату налогов.

На клубном уровне Роналдиньо известен по выступлениям за «Пари Сен-Жермен», «Барселону», «Милан», а также бразильские «Фламенго» и «Атлетико Минейро». Бразилец — обладатель «Золотого мяча» 2005 года. В составе национальной команды он стал победителем чемпионата мира 2002 года.