Физик объяснил происхождение нетающего снега в российском регионе

Бывший замдиректора института общей физики РАН по научной работе, доктор физико-математических наук Владислав Михалевич объяснил причины необычных свойств нетающего снега, выпавшего в Краснодарском крае. Об этом он рассказал в интервью «Говорит Москва».

По его словам, никакой хитрости в произошедшем нет, таковы физические свойства снежинок.

Он отметил, что при горении начинают образовываться частицы сажи, которые покрывают отдельным слоем снег. «Вот вы возьмете, например, ложку столовую или вилку и тоже зажигалку поднесете, и тоже плавиться не будет, а в костер бросите — расплавится. Кроме того, есть теплопроводность», — пояснил он.

Ранее местные жители поселка Агроном сняли на видео то, как комкают снег и пытаются его растопить. Запись радиостанция публикует в своем Telegram-канале. Авторы ролика заявили, что осадки не тают даже при плюсовой температуре, когда идет дождь.

На видео показано, как мужчина берет зажигалку и подносит зажженный огонь к слепленному снежку, но вместо таяния на нем образовались следы копоти. «Что должен снег делать? Таять, и вода должна от него бежать», — сказал он.