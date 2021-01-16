Россия
 
Последние новости
Россия возобновит авиасообщение с рядом стран
Московский подросток надышался веселящим газом и умер 
В США высоко оценили ведомого Су-57
Рассекречена новая версия Windows
Умер французский банкир Бенджамин де Ротшильд
В Грузии экс-полицейский захватил заложников и потребовал отправить его в Россию
В РПЦ порекомендовали россиянам отказаться от крещенских купаний
Прокуроры и наркоконтроль займутся массово снявшимися с турнира биатлонистами
Норвегия осудила решение России выйти из Договора по открытому небу
Новости партнеров
Прослушать новость

Физик объяснил происхождение нетающего снега в российском регионе

Перейти в «Мою Ленту»

Бывший замдиректора института общей физики РАН по научной работе, доктор физико-математических наук Владислав Михалевич объяснил причины необычных свойств нетающего снега, выпавшего в Краснодарском крае. Об этом он рассказал в интервью «Говорит Москва».

По его словам, никакой хитрости в произошедшем нет, таковы физические свойства снежинок.

Он отметил, что при горении начинают образовываться частицы сажи, которые покрывают отдельным слоем снег. «Вот вы возьмете, например, ложку столовую или вилку и тоже зажигалку поднесете, и тоже плавиться не будет, а в костер бросите — расплавится. Кроме того, есть теплопроводность», — пояснил он.

Ранее местные жители поселка Агроном сняли на видео то, как комкают снег и пытаются его растопить. Запись радиостанция публикует в своем Telegram-канале. Авторы ролика заявили, что осадки не тают даже при плюсовой температуре, когда идет дождь.

На видео показано, как мужчина берет зажигалку и подносит зажженный огонь к слепленному снежку, но вместо таяния на нем образовались следы копоти. «Что должен снег делать? Таять, и вода должна от него бежать», — сказал он.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В РАН успокоили жителей Краснодарского края и Крыма, переживающих из-за нетающего снега
Гидрометцентр объяснил аномальные снегопады и морозы в Москве
Россиянам предсказали «букет неприятностей» из-за погоды
Российского чиновника пообещали уволить за привлечение учителей к уборке снега