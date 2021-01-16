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Опровергнуто отсутствие иммунитета к коронавирусу после снижения уровня антител

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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Роспотребнадзор опроверг отсутствие иммунитета к коронавирусу через несколько месяцев после перенесенной инфекции, когда наблюдается снижение уровня антител. Сообщение размещено на сайте ведомства.

«Роспотребнадзор разъясняет, что плавное снижение титров антител через несколько месяцев после перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией не говорит об отсутствии защиты. Даже при минимальном уровне гуморального иммунитета есть клеточный иммунитет и память клеток, которые эффективно защищают. Научные исследования в этой области продолжаются», — говорится в сообщении.

Ранее директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин заявил, что у людей, перенесших COVID-19, иммунитет к коронавирусу сохраняется в течение трех-пяти месяцев.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за год от коронавируса можно привить 60 процентов населения России. По ее словам, массовая вакцинация должна быть организована таким образом, чтобы к началу нового эпидемического сезона осенью 2021 года у россиян уже был сформирован иммунитет к коронавирусу.

В настоящий момент в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. С 5 декабря в стране делают прививки препаратом «Спутник V».

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