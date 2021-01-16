Вирусолог раскрыл особенность обнаруженного в еде коронавируса

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов раскрыл особенности коронавируса, который обнаружили в мороженом китайского производителя. Своим мнением он поделился в беседе с порталом URA.RU.

По его словам, ферменты, которые присутствуют в молочных продуктах, могут уничтожать оболочку коронавируса. В связи с этим он предположил, что в еде обнаружили не сам вирус, а вирусную нуклеиновую кислоту.

Нетесов добавил, что патогены гораздо лучше выживают в холоде, а методы ПЦР, которые используются для их обнаружения, чрезвычайно чувствительны. Поэтому с помощью таких тестов в продукте могли найти даже «следовые» количества вируса, отметил вирусолог.

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения России по медицинской профилактике на Урале Сергей Токарев добавил, что основным каналом заражения для человека остается другой человек. «Если частички вируса находят на продуктах или на поверхностях, то не значит, что этого хватит для того, чтобы заразиться», — отметил эксперт.

Коронавирус обнаружили в партии мороженого на северо-востоке Китая в городе Тяньзинь, стало известно Daily Mail 15 января. Власти изъяли продукцию после того, как инфекцию нашли в 4836 ящиках мороженого. При этом около тысячи коробок отправили в магазины, а 65 из них уже продали. Сырье для производства рожков и упаковок с пломбиром поступило в Китай из-за рубежа. Так, сухое молоко закупили в Новой Зеландии, а порошок сыворотки прибыл из Украины.