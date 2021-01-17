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Водитель бывшего президента Чечни погиб под колесами собственного автомобиля

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Водитель замминистра юстиции России и бывшего президента Чечни Али Алханова погиб под колесами собственного автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Трагедия произошла в субботу, 16 января, на Житной улице в Москве. По данным сотрудников полиции, 63-летний шофер Магомед Алиев открыл ворота и забыл переключить коробку передач в положение Parking, оставив ее на Drive. Из-за этого BMW 7 поехал вперед.

Россиянин вместо того, чтобы запрыгнуть в машину и нажать на тормоз, пыталась своими силами остановить автомобиль. В итоге транспортное средство весом примерно в две тонны прижало мужчину к будке охраны. Он скончался на месте.

В ноябре 2019-го на западе Москвы водитель забыл поставить машину на ручной тормоз и выключить коробку передач, в результате чего совершил наезд на женщину. Она в этот момент пыталась обойти автобус с ребенком. Известно, что водителя задержали. Женщина скончалась от полученных травм.

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