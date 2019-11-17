Водитель забыл поставить автобус на ручник и задавил москвичку

На западе Москвы автобус, не стоявший на ручном тормозе, сбил женщину, которая в результате скончалась от полученных травм. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Как отмечает ТАСС, инцидент произошел на улице Академика Павлова. Сообщается, что водитель забыл поставить машину на ручной тормоз и выключить коробку передач, в результате чего совершил наезд на женщину. Она в этот момент пыталась обойти автобус с ребенком. Известно, что водителя задержали.

В октябре сообщалось, что в валлийской деревне Гланаман 66-летний водитель Арвин Уорд попал под колеса собственного автомобиля и умер. Уорд заглушил машину и поставил ее на ручник, но автомобиль покатился и сбил мужчину с ног.

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