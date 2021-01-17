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Посетителей Бухенвальда раскритиковали за катание на санях по братским могилам

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Надпись на воротах Бухенвальда «Каждому свое»
Надпись на воротах Бухенвальда «Каждому свое»
Фото: Wikipedia

Посетителей мемориального комплекса Бухенвальд раскритиковали за зимние развлечения на его территории, в частности, за катание на санях по братским могилам. Об этом пишет Der Spiegel.

Руководители мемориала назвали такое поведение неуважительным и попросили гостей воздержаться от проведения досуга в Бухенвальде и Миттельбау-Дора. Йенс-Кристиан Вагнер, директор Фонда мемориалов, пожаловался, что зимой стоянка у бывшего концлагеря забита авто: люди приезжают сюда погулять, а некоторые даже занимаются спортом под музыку или гуляют с собаками.

«Спортивные мероприятия являются нарушением правил посещения и нарушают покой мертвых», — подчеркнул Вагнер. Он также предупредил, что теперь служба безопасности мемориала будет тщательнее патрулировать территорию и пресекать нарушения.

Концлагерь Бухенвальд был построен в 1937 году и изначально использовался для политзаключенных. За все время существования Бухенвальда (с 1937 по 1945 год) через него прошло более 250 000 человек, не менее 56 000 из которых умерли. В числе заключенных были советские военнопленные, евреи, поляки, гомосексуальные мужчины, свидетели иеговы и другие враждебные нацизму меньшинства.

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