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Байдену предрекли самую радикальную повестку в истории США

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Сенатор Линдси Грэм предрек, что первые 100 дней у власти избранного президента США Джо Байдена принесут самую радикальную повестку в истории страны. Об этом сообщает Politico со ссылкой на выступление председателя юридического комитета сената США в эфире Fox News Channel .

Грэм отметил, что администрация Байдена в начале своего срока будет проводить наиболее агрессивную социальную политику. По словам сенатора, если демократы и правда выполнят то, о чем они говорят, это вызовет у американцев чувство ностальгии по Дональду Трампу и его политике, а также совершенно изменит отношение к действующему президенту США Трампу и его сторонникам. Политик подчеркнул, что в таком случае Республиканская партия сможет легко вернуть контроль над палатой представителей и сенатом.

Ранее Байден пообещал отменить ограничения против мигрантов, которые ввел действующий американский лидер. Он отметил, что намерен создать возможности для быстрой работы с ищущими убежища в США и избежать при этом кризиса на фоне пандемии коронавируса.

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