Устроившего стрим с мертвой подругой российского блогера признали вменяемым

В Москве устроившего стрим с мертвой подругой российского блогера Станислава Решетняка, известного в сети, как Reeflay, признали вменяемым. Об этом в воскресенье, 17 января, в своем Telegram-канале сообщает издание Mash.

По их данным, предварительные результаты психолого-психиатрической экспертизы показали, что обвиняемый не нуждается в клиническом осмотре в психиатрической больнице. В ближайшее время Решетняк снова окажется в СИЗО. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть девушки, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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4 декабря сообщалось, что Reeflay отказался признавать вину. Член Общественной наблюдательной комиссии Подмосковья Александр Мальцев рассказал, что видел стримера в СИЗО-3 подмосковного Серпухова. «Он находится в хорошем расположении духа, вину не признает и уверен в оправдательном приговоре».

В ночь на 2 декабря Валентина Григорьева принимала участие в треш-стриме — формат, в котором участники за деньги выполняют задания зрителей в прямом эфире. Она скончалась во время трансляции. По версии следователей, блогер избивал Григорьеву, после чего она умерла на глазах многочисленных зрителей трансляции.

Вечером 3 декабря Решетникова задержали следователи. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки.