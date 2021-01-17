В сенате США усомнились в возможности импичмента Трампа

Председатель юридического комитета сената США Линдси Грэм усомнился в возможности импичмента президенту Дональду Трампу после истечения срока его полномочий. Об этом республиканец написал в своем Twitter-аккаунте.

По словам Грэма, сенат не обладает полномочиями для отстранения Трампа в рамках процедуры импичмента после того, как он покинет свой пост. Грэм отметил, что это подтверждает как законодательство США, так и сама суть данной процедуры. Сенатор подчеркнул, что импичмент существует для того, чтобы в случае необходимости уберечь страну от вреда, который ей может нанести президент, а не для мести за политические обиды.

Ранее сообщалось, что рассмотрение вопроса об импичменте Трампу в сенате может состояться практически сразу после инаугурации избранного президента Джо Байдена. В таком случае вопрос об импичменте будет рассматриваться, когда Трамп уже станет бывшим президентом.

14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент действующему президенту США Дональду Трампу в связи с недавними беспорядками в Вашингтоне. Дебаты продлились более семи часов. За импичмент Трампу из-за подстрекательства к мятежу проголосовали 232 законодателей, против — 197. Прошедшее голосование стало уже второй попыткой отстранить Трампа от должности.