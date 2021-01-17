Раскрыта судьба записей разговора Трампа и Путина

Действующий президент США Дональд Трамп «конфисковал» записи переводчика, присутствовавшего в 2017 году на его встрече с президентом России Владимиром Путиным в Гамбурге. Судьбу документов раскрыло агентство Associated Press.

Уточняется, что американский лидер игнорировал закон, который требует сохранения документации, и часто разрывал и выбрасывал важные бумаги. После этого сотрудникам Белого дома приходилось часами склеивать документы. В связи с этим, отмечает агентство, существует риск, что в истории президентства Трампа останутся пробелы.

«Ему говорили перестать так делать, но он не хотел останавливаться», — приводятся в сообщении слова бывшего аналитика архивов Белого дома Соломона Ларти.

Закон требует от главы государства сохранять документацию, однако президент может игнорировать это требование. Несоблюдение Трампом закона не грозит ему последствиями.

Накануне сообщалось, что Евросоюз (ЕС) планирует снизить «господство доллара» на мировом рынке после эпохи американского президента Дональда Трампа. Уточняется, что соответствующий вопрос поднимут уже за несколько дней до инаугурации избранного президента США Джо Байдена 20 января.

Инаугурация нового президента США Байдена состоится 20 января. На президентских выборах, прошедших в ноябре 2020 года, он обошел действующего президента Дональда Трампа.