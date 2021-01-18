В Алжире рассказали о сроках поступления 500 тысяч доз вакцины «Спутник V»

В Алжир до конца января должна поступить партия из 500 тысяч доз российской вакцины «Спутник V». Об этом заявил представитель комитета по отслеживанию коронавируса Джамаль Фурар, передает РИА Новости.

По его словам, вакцинация начнется сразу после прибытия препарата. Для этого в стране уже развернуто около восьми тысяч медицинских пунктов, и их число может быть увеличено. Всего власти Алжира планируют привить «безопасными и эффективными» вакцинами до 60-70 процентов населения, исключая детей.

Российская вакцина была зарегистрирована в Алжире 10 января.

С понедельника, 18 января в России стартовала массовая прививочная кампания. До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что за год от коронавируса можно привить 60 процентов населения России. По ее словам, массовая вакцинация должна быть организована таким образом, чтобы к началу нового эпидемического сезона осенью 2021 года у россиян уже был сформирован иммунитет к коронавирусу.

«Спутник V» была разработана российским НИЦЭМ имени Гамалеи и стала первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Позднее российский Минздрав зарегистрировал еще один препарат — «ЭпиВакКорона», разработанный центром Роспотребнадзора «Вектор».