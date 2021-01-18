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Дегтярев прокомментировал уголовное дело против него на Украине

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Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев
Фото: Вячеслав Реутов / администрация Хабаровского края / РИА Новости

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев прокомментировал уголовное дело против него и двух его однопартийцев на Украине. Его слова передает РИА Новости.

«Вероятно, в Киеве считают, что начать войну против двух своих регионов, Донбасса и Луганска, — это нормально, а организовывать доставку гуманитарной помощи страдающему мирному населению — преступление», — заявил Дегтярев. Он подчеркнул, что это дело не имеет никакого отношения к его работе в Хабаровском крае.

Российский политик добавил, что сложившаяся ситуация «лишний раз характеризует нынешние власти Украины». «Эти люди из штанов выпрыгивают, чтобы убедить своих сограждан в том, что Россия — враг. Ничего из этого не выйдет. Русский и украинский народы — братья», — заключил он.

Заседание по уголовному производству в отношении троих членов ЛДПРВладимира Жириновского, Алексея Диденко и Михаила Дегтярева — назначено на 19 января Шевченковским районным судом Киева. По данным Генпрокуратуры Украины, российские политики призывали собирать средства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В связи с этим на Украине их обвиняют в финансировании терроризма организованной группой или в особо крупном размере.

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