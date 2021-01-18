Самка жирафа случайно наступила на новорожденного детеныша и погубила его

Самка жирафа в зоопарке американского города Нэшвилл, штат Теннесси, случайно наступила на новорожденного детеныша и погубила его. Об этом сообщает сайт телеканала WVLT 8.

Днем в субботу, 16 января, жирафа по кличке Наша (Nasha) родила детеныша. Роды прошли с осложнениями, из-за чего сотрудникам зоопарка пришлось отключить онлайн-трансляцию, за которой наблюдали тысячи зрителей.

«Ветеринары и смотрители зоопарка отправились на помощь животному, так как оно испытывало трудности во время родов. Для этого пришлось отключить трансляцию», — говорится в сообщении на странице зоопарка в Facebook.

Вскоре после того, как зоопарк объявил о рождении детеныша, жирафенок скончался. Мать случайно наступила на него.

«Ветеринары попытались оказать детенышу экстренную помощь, но им не удалось спасти его. По предварительным данным, он получил травму шеи. Однако мы проведем дальнейшее исследование, чтобы установить, были ли другие причины смерти новорожденного», — говорится в посте.

Ранее сообщалось, что в заповеднике кенийского округа Гарисса браконьеры убили редчайшую белую жирафиху и ее детеныша. После их гибели в заповеднике остался лишь один жираф белого окраса — сын убитой самки.