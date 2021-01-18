Сотрудники ФСБ уличили присяжную в нарушении тайны по делу о похищении человека

В Иркутске сотрудники ФСБ уличили присяжную в нарушении тайны совещательной комнаты по делу о похищении бизнесмена Руслана Дукина чеченскими бандитами. Об этом в понедельник, 18 января, сообщил корреспондент «Ленты.ру».

«Присяжная выведена из процесса и заменена запасной», — заявила официальный представитель Иркутского областного суда.

25 декабря на электронную почту суда поступило анонимное письмо, в котором автор утверждает, что присяжная ежедневно общается с адвокатом одного из обвиняемых. Во время заседания 28 декабря судья Асия Сюндюкава попыталась прояснить это, однако присяжная и защитник отрицали утверждение. Тогда оперативникам ФСБ поручили проверить информацию. Они установили, что присяжная и адвокат ежедневно контактировали по делу, к тому же они давно знакомы.

«Присяжная Евгения Жулаева вступила в неформальный контакт с адвокатом Романом Кравцовым и по его совету ежедневно агитировала других присяжных оправдать всех обвиняемых, а также распространяла среди них материалы, которые в судебном заседании не исследовались — с целью создать у них предвзятое отношение к обвинению», — рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. Присяжная и двое из пяти обвиняемых — соседи, и они много лет приятельствуют. Оба этих факта были скрыты во время процедуры отбора присяжных, тогда как закон запрещает знакомым обвиняемых входить в состав коллегии.

Собеседник «Ленты.ру» также уточнил, что в декабре 2020 года, то есть уже во время процесса, Евгения Жулаева за два миллиона 700 тысяч рублей наличными приобрела в соседнем регионе новый Toyota RAF-4, а факт покупки также скрыла. Откуда у неё деньги на такую покупку, внятно объяснить женщина не смогла.

В отношении адвоката Кравцовым материалы направлены в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела, а также в адвокатскую палату Иркутской области — для привлечения его к дисциплинарной ответственности.

По версии следствия, бизнесмена Руслана Дукина в 2018 году похитили в центре Иркутска и отвезли в особняк к местному авторитетному бизнесмену Дмитрию Матвееву, миллиардеру по кличке Мотя. Заложника заставили отказаться от торгового центра стоимостью более 300 миллионов рублей.