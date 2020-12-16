Россиянин похитил и изнасиловал бывшую жену ради возвращения к ней

В Северодвинске задержали 42-летнего местного жителя, подозреваемого в похищении и изнасиловании бывшей жены. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

По версии следствия, задержанный хотел вернуть бывшую супругу. Для этого он подкараулил ее на улице, затащил в свой автомобиль и изнасиловал.

После этого бывший муж привез потерпевшую к себе в квартиру и удерживал там до утра следующего дня, после чего отпустил.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 126 УК РФ («Похищение человека») и части 1 статьи 131 УК РФ («Изнасилование»).

На допросе задержанный отказался признавать вину. Следователи намерены ходатайствовать перед судом об аресте.