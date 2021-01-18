Главного вора в законе Белоруссии избили железными прутами в Минске

В Минске железными прутами жестоко избили главного белорусского вора в законе Александра Кушнерова, известного в криминальной среде как Саша Кушнер, или Пальто. Об этом «Ленте.ру» рассказала редактор информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм» Виктория Гефтер.

По ее словам, за нападением на Кушнера стоял его бывший соратник Александр Шульберт (Шульц). В 2019 году Кушнер испугался роста влияния Шульца и испортил с ним отношения, написав «малявы» (воровские послания), в которых нелестно отзывался о своем бывшем приближенном.

Расправа над Кушнером выглядела как воровской суд — перед тем как избить авторитета, ему зачитали его же послания о Шульце, а само нападение сняли на видео.

По данным Гефтер, за организацию расправы Шульцу могут присвоить статус вора в законе. Последнее слово в этом вопросе остается за грузинским вором в законе Миндией Горадзе (Лавасоглы Батумским), который стал куратором криминального мира Белоруссии и заявил, что не признает Александра Кушнерова.

Во время пребывания в минском СИЗО №1 Горадзе направлял представителям криминала страны «малявы», в которых отмечал, что в преступном мире Белоруссии нарастает недовольство, и призывал по всем вопросам обращаться только к нему.

Александр Кушнеров был коронован в 2011 году кланом Аслана Усояна (Дед Хасан) в противовес белорусским авторитетам Александру Тимошенко (Тимоха) и Дмитрию Галееву (Галей). Стараниями силовиков Кушнер занял лидирующую позицию в уголовном мире Белоруссии, но веса в криминальном мире ему это не добавило.