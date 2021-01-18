Архангельскую область переведут на раздельный сбор мусора

Власти Архангельской области запланировали перевести жителей на раздельный сбор мусора в 2021 году. Об этом ТАСС рассказал глава региона Александр Цыбульский.

Он отметил, что в прошлом году началась закупка специальных контейнеров, в течение этого года будет вводиться новая система.

«Есть определенное недопонимание у двух хозяйствующих субъектов: регоператора и нашего предприятия по переработке отходов, я думаю, что в ближайшее время они эти разногласия устранят», — добавил губернатор.

Требование по обеспечению раздельного сбора отходов указано с соглашении областного правительства и регионального оператора.

В июне власти региона объявили о прекращении поддержки проекта по строительству мусорного полигона «Шиес», против которого протестовали граждане и экоактивисты. Инвестор, компания «Технопарк» была лишена налоговых льгот, особых условий аренды земельных участков и других преференций.