Голодный слон насмерть затоптал отдыхавшего в лесу пенсионера

В провинции Накхон Ратчасима на северо-востоке Таиланда голодный слон убил отдыхавшего в лесу мужчину. Об этом сообщает Newsflare.

14 января 80-летний пенсионер Прейот Джитбун (Prayote Jitboon) отправился на кемпинг. Вечером он разбил палатку рядом с другими туристами и лег спать. Ночью на запах грейпфрутов, которые лежали в машине Джитбуна, пришел слон. Он не смог добраться до еды и начал громить палатки.

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Зверь схватил Джитбуна, ударил его о дерево и затоптал насмерть. Другие туристы не пострадали. Они отбежали на безопасное расстояние и позвали на помощь лесничих. Когда патрульные прибыли по вызову, слон скрылся.

Управляющий парком для кемпинга Адисак Фуситвонгсануют (Adisak Phusitwongsanuyut) отметил, что Джитбуна атаковал слон по кличке Флай Дуэ. На самца надет ошейник слежения, так как ранее он уже нападал на машины и дома. Лесничие говорят, что пенсионер погиб от полученных травм и значительной потери крови. Семья Джитбуна проинформирована о произошедшем.

Джитбун стал первым человеком, погибшим на территории парка в 2021 году. Патрульные пообещали сделать все возможное, чтобы в будущем предотвратить подобные нападения.

В Таиланде слоны находятся под защитой властей. За убийство этих животных грозит до трех лет тюрьмы и штраф в тысячу тайских бат (2,5 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что слон растоптал жителя индийского города Рамнагар, штат Уттаракханд, который пас принадлежащий ему скот в лесу. Мужчина получил травмы и был госпитализирован, но скончался в больнице.