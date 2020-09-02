Разъяренный слон растоптал по ошибке зашедшего в лес мужчину

Слон растоптал жителя индийского города Рамнагар, штат Утаракханд, который пас принадлежащий ему скот в лесу. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

Вечером в воскресенье, 30 августа, 47-летний мужчина по ошибке зашел в заповедную зону. Там его растоптал разъяренный слон.

Участковый лесничий Рамнагара Чандрашекхар Джоши (Chandrashekhar Joshi) сообщил, что индиец получил травмы и был госпитализирован, но скончался в больнице.

Лесничество выплатит семье покойного компенсацию в размере 300 тысяч рупий (302,7 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что в Национальном парке Крюгера, ЮАР, слон напал на охранника и убил его. Мужчина вышел из хижины с факелом и погиб под ногами слона, которого разъярило его неожиданное появление.