ФСБ заподозрила полицейского в афере ради поездки на море

В Свердловской области сотрудники регионального управления ФСБ заподозрили местного инспектора ГИБДД в афере с получением больничного. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, в сентябре 2020 года инспектор обратился к участковому врачу с жалобой на боли в груди. Получив больничный, он на следующий день улетел в Адлер. Через неделю мужчина должен был вновь явиться на прием, но вместо этого позвонил врачу и продлил больничный. За 11 дней, проведенных на море, полицейский получил 16 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае полицейского заподозрили в убийстве 42-летнего россиянина в полицейском участке. Потерпевший был доставлен в отдел полиции «Железнодорожный», где его избил помощник оперативного дежурного. В результате мужчина скончался от черепно-мозговой травмы. После случившегося в участке прошли обыски. Возбуждено уголовное дело.