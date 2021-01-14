Полковнику запросили 13 лет колонии за миллионную аферу с космодромом Восточный

Обвинение запросило 13 с половиной лет колонии строгого режима для полковника запаса и замруководителя компании «Спецстрой России» Александра Мордовца за многомиллионную аферу с космодромом Восточный. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Бабушкинского суда Москвы.

По версии следствия, в 2014 году Мордовец получил взятку в размере 32 миллиона рублей от Олега Щурова, экс-гендиректора компании «Строймонолит-14». За эту сумму он обещал бизнесмену заключение подрядов на строительство объектов космодрома Восточный.

После заключение контрактов, компания Щурова получила деньги, однако обязательства не выполнила и вскоре была признана банкротом. Ущерб, причиненный государству, оценили в 120 миллионов рублей.

В 2018 году стало известно об аресте Мордовца. Против полковника возбудили уголовное дело по части 6 статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») и части 3 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ. Обвинение также попросило суд лишить его звания и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и назначить штраф в размере 97 миллионов рублей.

Для Щурова, обвиняемого по части 5 статьи 291 («Дача взятки») и статье 285 («Подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями») УК РФ, прокурор запросил 13 лет колонии и такой же штраф, как для полковника.