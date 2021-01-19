Победившая рак женщина родила благодаря особой диете

Жительница Лондона, Великобритания, победившая рак, родила сына несмотря на неутешительные прогнозы врачей. По данным Daily Mirror, ей помогла особая диета.

33-летняя Джемма Исаакс (Gemma Isaacs), мать двух детей, рассказала, что в 2018 году у нее диагностировали рак молочной железы. Она перенесла радиотерапию и мастэктомию. После этого врачи провели повторное обследование и обнаружили у нее скрытую в генах мутацию, из-за которой женщины подвержены большему риску заболеть раком как груди, так и яичников.

Доктора предупредили Исаакс, что ее яичники не функционируют, из-за чего она не сможет завести второго ребенка. «Мне сделали УЗИ и сказали, что мои яичники в буквальном смысле мертвы», — объяснила она. Женщина задумалась об удалении половых желез, но позже стала искать способ сохранить фертильность. Изучив многочисленные исследования, она перешла на веганскую диету, исключив из рациона продукты животного происхождения.

Спустя четыре месяца она снова сдала анализы и удивила врачей тем, что ее репродуктивная система восстановилась. Благодаря смене питания в декабре 2019 года Исаакс благополучно забеременела, и в августе прошлого года родила сына Джека. После родов британка все же удалила яичники, чтобы снизить риск появления рака.

Ранее в британском городе Руфин, Уэльс, пациентка с терминальной стадией рака полностью излечилась благодаря передовому методу борьбы с болезнью. Она прошла CAR-T-клеточную терапию, которую только недавно одобрили в Национальной службе здравоохранения Великобритании.