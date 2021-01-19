Девушки показали способы быстро улучшить внешность на фото без пластики и ретуши

Блогерши поделились лайфхаками, которые помогают улучшить внешность на фотографиях без пластических операций и ретуши, и прославились в соцсетях. Ролики появились в их TikTok-аккаунтах.

Пользовательница под никнеймом @pisatea показала подписчикам, как на короткое время сделать пухлые щеки впалыми. На размещенных кадрах она обхватывает нижнюю часть лица рукой и давит на скулы большим и указательным пальцами в течение 20 секунд. В конце ролика видно, что на ее щеках образовались впадины.

Пост @pisatea стал вирусным и набрал больше двух миллионов просмотров и 554 тысячи комментариев.

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Бьюти-блогерша Стеф Флокхарт (Steph Flockhart), в свою очередь, продемонстрировала, как увеличить губы без инъекций и филлеров. В видео она сжимает верхнюю губу несколько секунд и отпускает. По ее словам, с помощью регулярного выполнения такого упражнения можно изменить форму губ.

В то же время юзерша Кристен Доминик (Christen Dominique) придумала способ добиться эффекта «лисьих глаз», имитирующего миндалевидный разрез. На размещенных кадрах девушка берет передние пряди волос, располагающиеся у висков, закрепляет их на затылке и прячет хвост под остальными волосами. Таким образом блогерше удается натянуть брови и кожу в районе глаз.

Видео Доминик просмотрели больше 500 тысяч человек.

В декабре 2020 года «Живая Барби» раскрыла секрет своей кукольной внешности без пластики. Элизабет Смит (Elizabeth Smith), которую в сети сравнивают с живой куклой, объяснила, что ее стройная фигура — это результат хорошей генетики, а не хирургического вмешательства.