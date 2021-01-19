Лукашенко окунулся в прорубь и попал на видео

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в крещенских купаниях. Соответствующие кадры оказались в распоряжении Telegram-канала «Пул Первого».

На распространенных кадрах белорусский лидер в длинной белой рубашке трижды окунулся в прорубь с головой. Процесс сопровождался лаем его шпица. После этого он произнес религиозное обращение.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин окунулся в прорубь в Подмосковье. Представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что глава государства на протяжении нескольких лет окунается в прорубь на Крещение.

Крещение Господне с традиционными купаниями отмечается Русской православной церковью в ночь на 19 января.