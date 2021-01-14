Лукашенко простился с бывшим соперником патриарха Кирилла

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил церемонию прощания с митрополитом Филаретом, епископом Русской православной церкви (РПЦ) на покое и почетным Патриаршим экзархом. Об этом 14 января сообщил «Sputnik Беларусь».

Церемония проходит в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска. Проститься с Филаретом пришли верующие и священнослужители. Митрополит завещал похоронить его в Жировичском монастыре.

Филарет родился в 1935 году в Москве. В 1989 году был назначен Патриаршим экзархом всея Беларуси, в 2013-м стал почетным экзархом. В 2009 году он был соперником будущего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в борьбе за патриарший престол, но снял свою кандидатуру.

В конце 2020 года митрополит был госпитализирован в одну из клиник Минска с коронавирусом. Он умер 21 января.