Более трех миллионов россиян выздоровели после COVID-19

Число россиян, выздоровевших от коронавируса с начала пандемии, достигло 3 002 026. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале во вторник, 19 января.

За прошедшие сутки в России выявили 21 734 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 3 612 800. Больше всего случаев — 3281 — в Санкт-Петербурге. Затем идут Москва (3115) и Московская область (1072).

Также за последние сутки в стране скончались 586 пациентов с COVID-19.