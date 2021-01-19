Россия
 
Последние новости
«Газпром» впервые заговорил о провале «Северного потока-2»
Раскрыт первый смартфон Honor с сервисами Google
Белоруссия запротестовала против действий Украины по делу Шеремета
Внешность российской стюардессы впечатлила иностранцев в сети
Жилой дом в российском городе заледенел после потопа
Создатель «Дома-2» назвал причину превращения телепроекта в «унылое Г»
Суд Таиланда посадил женщину на 43 года за оскорбление короля
Дело бывшего полковника-миллиардера Захарченко направили в суд
Олимпийский чемпион осудил лишивших Белоруссию ЧМ по хоккею «поганых политиков»
Полицейского заподозрили в «сливе» информации для расследования о Навальном
Новости партнеров
Прослушать новость

Более трех миллионов россиян выздоровели после COVID-19

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

Число россиян, выздоровевших от коронавируса с начала пандемии, достигло 3 002 026. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале во вторник, 19 января.

За прошедшие сутки в России выявили 21 734 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 3 612 800. Больше всего случаев — 3281 — в Санкт-Петербурге. Затем идут Москва (3115) и Московская область (1072).

Также за последние сутки в стране скончались 586 пациентов с COVID-19.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Около 50 депутатов Госдумы записались на вакцинацию от коронавируса
В России за сутки умерли 586 пациентов с коронавирусом
В России выявили 21 734 новых случая заражения коронавирусом