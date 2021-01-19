Украинская теннисистка рассказала о приступах паники из-за жесткого карантина

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о том, как переносит жесткий карантин перед стартом Australian Open. Об этом сообщает «Большой теннис Украины».

По словам спортсменки, днем у нее случаются приступы паники. «Было такое, что я просто сидела посреди комнаты и практически начинала плакать, потому что мне хотелось выйти на свежий воздух», — отметила теннисистка. При этом Костюк добавила, что старается занимать себя тренировками.

Турнир «Большого шлема» Australian Open-2021 пройдет в Мельбурне с 8 по 21 февраля. Призовой фонд составит 54,5 миллиона долларов.

Организаторы соревнований пошли на беспрецедентные меры безопасности в связи с пандемией коронавируса. Спортсмены, которые летели на одних самолетах с зараженными пассажирами, должны находиться на жестком карантине. Им запрещено покидать номера даже для тренировок. В числе таких игроков оказалась Костюк.

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