Россиянин табуретом избил знакомого из-за своего авторитета в преступном мире

В городе Стерлитамак в Башкирии 24-летний местный житель избил табуретом 47-летнего знакомого, доказывая, что у него больший авторитет в преступном мире. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МВД.

Инцидент произошел 18 января в общежитии, где несколько мужчин устроили застолье. Один из них похвастался тем, что он якобы имеет авторитет в преступном мире. Собутыльник, недавно освободившийся из мест лишения свободы, этому не поверил. Между ними вспыхнула драка. 24-летний мужчина табуретом избивал оппонента, пока тот не потерял сознание, после чего скрылся.

Пострадавшего нашли жильцы и вызвали полицию. С переломами ребер его госпитализировали. Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого по горячим следам и задержали. Возбуждено уголовное дело.