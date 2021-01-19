Россиянин втихую построил многоквартирный дом и попал под суд

В Омске городские власти потребовали снести многоквартирный дом, втихую возведенный индивидуальным предпринимателем. Новостройку признали нелегальной, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на определение Арбитражного суда Омской области.

По версии истца — департамента архитектуры и градостроительства администрации Омска — бизнесмен Михаил Попов незаконно начал строительство жилого здания в микрорайоне «Изумрудный берег» на улице Красный Путь. Россиянин успел возвести четыре этажа дома из запланированных 16-ти и попал под суд.

Мэрия потребовала признать объект самостроем — разрешения на строительство она не выдавала. Известно, что Попов собирался возвести еще две многоэтажки поблизости.

Суд в обеспечение иска обязал застройщика приостановить строительные работы. Заседание по делу назначено на 4 февраля. В этом же суде будут рассматривать еще один иск к Попову — о признании самостроем другого дома, на улице Пригородной. При этом в 2019 году предприниматель сдал в эксплуатацию два здания на улице Успенского.

Осенью 2019-го в Сочи отправили под суд застройщика, который без разрешения построил на берегу Черного моря дом из трех корпусов. На момент задержания он успел продать в комплексе 78 квартир на общую сумму 370 миллионов рублей. У мужчины не было никаких разрешительных документов на строительство. Продажу квартир в нелегальном жилом комплексе остановили, а сами постройки постановили снести.

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