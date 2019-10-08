Россиянин втихую построил многоэтажный дом и заработал 370 миллионов рублей

В Сочи отправили под суд местного застройщика, который без разрешения построил на берегу Черного моря многоквартирный дом и продал в нем квартиры. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Краснодарского края.

По информации ведомства, президент местной строительной компании Нуман Байрамович незаконно построил дом из трех корпусов, в котором на момент задержания успел продать 78 квартир на общую сумму в 370 миллионов рублей. У мужчины не было никаких разрешительных документов на строительство дома, подчеркивают в прокуратуре.

Продажу квартир в незаконном жилом комплексе остановили, а сами постройки постановили снести. В деле о строительстве дома еще пятеро фигурантов, их объявили в международный розыск. Сам Байрамович находится под стражей. Имущество всех обвиняемых по делу арестовано. Как отмечают в прокуратуре, некоторым потерпевшим уже возместили внесенные за незаконное жилье деньги.

Это не первый случай такого рода нарушений на территории Краснодарского края. Летом 2019-го в Сочи выявили факт строительства многоквартирного дома гражданином, который не только не имел разрешения на строительство, но даже не был зарегистрирован как застройщик или ИП. В начале октября в Анапе задержали мужчину, продавшего в незаконно построенном доме 30 квартир на сумму более 110 миллионов рублей.

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