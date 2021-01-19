Трамп подписал указ о недопустимости закупок беспилотников у России и Китая

Действующий президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о недопустимости госзакупок беспилотных летательных аппаратов у России, Ирана, Китая и Северной Кореи. Документ опубликован на сайте Белого дома.

В указе эти страны названы политическими «противниками» США. Также в список попали и другие государства или неправительственные организации, причастные к схемам, которые якобы угрожают национальной и экономической безопасности Соединенных Штатов.

«Беспилотные летательные аппараты используются нашими правоохранительными органами и для оказания помощи при стихийных бедствиях. Использование аппаратов, произведенных нашими противниками, угрожает национальной и экономической безопасности», — говорится в указе.

В документе также отмечается, что операции правительства Соединенных Штатов с использованием беспилотников связаны со сбором и хранением конфиденциальной информации, а цель политики Вашингтона — предотвратить использование средств налогоплательщиков для приобретения аппаратов, которые несут угрозу национальной безопасности.

Ранее Трамп распорядился сократить госзакупки из Китая из опасений, что китайские производители помогают военным своей страны. Согласно распоряжению Трампа, министерствам и ведомствам следует рассмотреть законы, нормы и правила и предложили изменения, «в том числе возможные исполнительные указы, чтобы минимизировать приобретение товаров и услуг из КНР федеральным правительством».