Президент США Дональд Трамп распорядился сократить госзакупки из Китая из опасений, что китайские производители помогают военным своей страны. Об этом заявил советник главы государства по национальной безопасности Роберт О’Брайен, сообщает РИА Новости.

Согласно распоряжению Трампа, министерствам и ведомствам следует рассмотреть законы, нормы и правила и предложили изменения, «в том числе возможные исполнительные указы, чтобы минимизировать приобретение товаров и услуг из КНР федеральным правительством», заявил О’Брайен.

Он указал на китайский закон 2017 года, который обязывает местных производителей помогать местным силовикам, в том числе и в разведывательных целях, а также защищать секретную информацию о деятельности разведки. Советник Трампа заявил, что власти Китая таким образом «свободно могут принуждать и кооптировать производителей товаров и услуг в КНР против властей США с целью шпионажа и получения преимущества в информации». О’Брайен отметил, что принятые меры должны сократить возможности для шпионажа.

В конце 2017 года между США и Китаем началась торговая война, поводами к которой стали большой торговый дефицит в двусторонних отношениях двух стран (которым был недоволен президент США Дональд Трамп), а также претензии Вашингтона к Пекину в части нарушений прав на интеллектуальную собственность. В январе 2020 года США и Китай подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Белый дом сохранил пошлины в размере 25 процентов на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов. Также в силе остались 7,5-процентные пошлины на товары стоимостью 120 миллиардов долларов. Переговоры о второй части сделки на фоне пандемии коронавируса не привели к конкретному результату.