Абхазия отказалась выдавать подозреваемых в убийстве Япончика

Абхазия отказалась выдавать России своих граждан, подозреваемых в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова по кличке Япончик, сообщает РИА Новости.

Следственный комитет России сообщал, что суд заочно арестовал двух исполнителей убийства Япончика. Ими оказались Астамур Бутба и Нугзар Папава, которые имеют абхазское и российское гражданство.

В пресс-службе абхазской Генпрокуратуры рассказали, что получили запрос о правовой помощи по уголовному делу, в соответствии с которым в республике проводятся следственные и процессуальные действия.

Документ не предполагает задержание и выдачу подозреваемых. Конституция Абхазии запрещает выдавать граждан иностранному государству для уголовного преследования, пояснили в ведомстве. Однако, согласно

Уголовно-процессуальному кодексу Абхазии и межгосударственному договору, возможно привлечь указанных лиц к уголовной ответственности, если из России поступят материалы уголовного дела.

По версии следствия, Бутба в июле 2009 года выстрелил из снайперской винтовки в Иванькова, выходившего из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве. Папава прикрывал отход киллера.