Два лыжника оказались под угрозой потери пальцев после участия в марафоне

Швед Микаэль Эклеф и немец Патрик Оттилингер могут лишиться пальцев после участия в лыжном марафоне La Diagonela в Швейцарии. Об этом сообщает издание NRK.

Соревнования проходили 16 января. На некоторых участках трассы температура воздуха опускалась ниже минус 28 градусов Цельсия. Несколько участников позднее сообщили об обморожениях.

Эклеф может лишиться большого пальца на ноге. из-за некроза. Оттилингер же опасается, что из-за сильного обморожения может потерять два пальца на руке. В больницы после гонки обратились еще несколько человек с менее серьезными диагнозами.

Зимой 2017 года игрок регбийного клуба «Саус Сидней Рэббитоус» Ангус Кричтон ампутировал средний палец руки. Спортсмен не мог его согнуть, из-за чего казалось, что он постоянно оскорбляет окружающих.

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