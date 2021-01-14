22-летний хоккеист отправился кататься на лыжах и погиб

Американский хоккеист Бернхард Калау, выступавший за команду университета Нью-Йорк в Фредони, погиб в горах Пенсильвании. Об этом сообщает Adirondack Daily Enterprise.

22-летний спортсмен разбился в ходе спуска на лыжах. Калау врезался в дерево. Молодого человека удалось отыскать. Однако, когда его доставили на пожарную станцию города Уильмингтон, хоккеист был уже мертв.

Калау выступал за университетскую команду «Фредония Блю Девилс». На его счету две шайбы и три результативных передачи в 25 матчах за клуб в сезоне-2019/2020.

В сентябре 2020-го сообщалось о смерти российского хоккеиста Вадима Орехова. 25-летний голкипер «Динамо-Алтай» погиб в автомобильной катастрофе. Как стало известно позже, водитель, спровоцировавший ДТП, мог находится в состоянии алкогольного опьянения.