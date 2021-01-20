Собака передразнила хозяина и вынудила его отдать ветеринарам 30 тысяч рублей

Житель Лондона потратил крупную сумму денег на ветеринарные обследования для хромого пса и обнаружил, что животное передразнивало его походку. Об этом сообщает издание UPI.

Рассел Джонс (Russell Jones) сломал лодыжку. Вскоре после этого он заметил, что его собака по кличке Билли поджимает переднюю лапу во время ходьбы.

Британец потратил более 30 тысяч рублей на ветеринарное обследование Билли. Рентген лапы питомца показал, что с конечностью все в порядке.

Ветеринар пояснил Джонсу, что пес просто имитирует его походку после травмы.

Ранее сообщалось, что в городе Бангкок, Таиланд, сообразительный пес притворяется больным, чтобы разжалобить прохожих. Животное волочит по земле левую заднюю лапу и имитирует перелом.