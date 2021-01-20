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В сети подняли на смех телеведущую в платье со спаривающимися зебрами

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Кадр: ITV

Шотландская телеведущая Лоррейн Келли (Lorraine Kelly) появилась в эфире собственного телешоу Lorraine в наряде с пошлым рисунком и рассмешила зрителей. Соответствующие комментарии появились под постом официального аккаунта передачи в Twitter.

Так, на кадрах ролика 61-летняя знаменитость вышла в свет в платье розового цвета с принтом в виде спаривающихся зебр. Ее образ дополнила подвеска с кулоном в форме сердца. «Спасибо всем людям, которые обратили внимание на резвящихся зебр. Платье Лоррейн неожиданно стало звездой шоу», — гласит подпись под публикацией.

Пользователи сети подняли наряд телеведущей на смех, при этом некоторые заинтересовались брендом описанной вещи. «Люблю Лоррейн, но меня отвлекли зебры на ее рубашке. Похоже, они отлично проводят время!», «Откуда это платье?», «Я и не замечал, пока вы об этом не написали», «Мне нравится платье!» — высказывались они в комментариях.

В декабре 2020 года пожилая учительница обнаружила спаривающихся оленей на новом свитере. 53-летняя жительница английского города Ноттингем Кэролин Халлам приобрела праздничный наряд с оленями на гаражной распродаже. Однако, примерив его дома, она обнаружила, что животные, изображенные на свитере, спариваются. По ее словам, она испытала облегчение, что увидела это до того, как решила надеть его на уроки в начальной школе.

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