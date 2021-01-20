Глава Минздрава заявил о необходимости развития здравоохранения в Заполярье

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о необходимости развивать здравоохранение в Заполярье. Его слова передает РИА Новости.

«Лет 15 назад, к сожалению, в Воркуте при наличии особо опасных производств в наличии было, по-моему, всего пять или шесть реанимационных мест», — отметил Мурашко. Он также подчеркнул, что подходить к этому вопросу нужно очень аккуратно, поскольку остается проблема транспортной доступности.

Ранее в отдаленных селах и поселках Мурманской области заработали выездные бригады врачей. Например, в 2019 году в поселке Раякоски Печенгского района была решена проблема с фельдшером. Был найден молодой специалист, который согласился переехать в район во время учебы в Мурманском медицинском колледже.