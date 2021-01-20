Украине посоветовали не пытаться вернуть Донбасс силой и напомнили о Карабахе

Власти Украины не должны пытаться применить силу в Донбассе ради возвращения региона под свой контроль. Об этом в интервью «Европейской правде» заявила председатель ОБСЕ Анн Линде.

Отвечая на вопрос журналиста о том, может ли война в Нагорном Карабахе, по итогам которой Азербайджан занял ряд потерянных территорий, стать примером для Киева, Линде отметила: «"Да" — в том смысле, что вам также никогда не стоит забывать о Крыме и Донбассе. Но "нет" в том смысле, что силу никогда не следует применять, потому что насильно устойчивый мир не установить».

Председатель ОБСЕ напомнила, что мирный договор по итогам войны в Карабахе все еще не подписан.

Ранее 20 января глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о планах провести повторный референдум о самоопределении в Донбассе, чтобы продемонстрировать волю его народа.

Военный конфликт в Донбассе вспыхнул в 2014 году, когда часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти на Украине. Киев попытался вернуть регион силой, применяя тяжелую технику и артиллерию. Украина обвиняет Россию в оккупации неподконтрольных территорий. Москва отвергает претензии.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября 2020-го. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта. Стороны дважды договаривались о прекращении огня, однако боевые действия продолжались. 9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня. Стороны остались на занятых позициях, затем под контроль Баку были переданы три района в зоне конфликта, которые были потеряны в вооруженном конфликте в начале 1990-х. В Карабах также вошли российские миротворцы.