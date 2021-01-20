Закидавшего посольство США снежками противника Трампа задержали в Берлине

Мужчину, закидавшего посольство США снежками и выкрикивавшего лозунги против действующего президента США Дональда Трампа, дважды задержали в Берлине. Об инциденте сообщает Associated Press со ссылкой на полицию.

Противником уходящего президента оказался 26-летний гражданин Афганистана. В первый раз он появился у американского посольства в районе 15:00 часов. Когда сотрудники службы безопасности попросили его покинуть окрестности дипломатической миссии, он стал бросать и в них снежки. Тогда правоохранители задержали мужчину и надели на него наручники, но он ударился головой об полицейскую машину и ненадолго потерял сознание. Врачи скорой помощи забрали его в больницу, откуда его отпустили после оказания первой помощи. Анализы показали легкое алкогольное опьянение.

В районе 22:30 часов мужчина вновь вернулся к американскому посольству. Он бросил две полупустые банки с напитками в полицейских, но промахнулся. При задержании мужчина опять ударил головой по полицейской машине — сам он не пострадал, но повредил автомобиль. Новые анализы показали, что доля содержания алкоголя в крови задержанного стала вдвое выше, чем в первый раз.

20 января заканчивается срок полномочий Трампа. Инаугурацию избранного главы государства Джо Байдена он посетить не намерен.