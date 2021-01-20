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Раскрыты планы Трампа на день инаугурации Байдена

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Carlos Barria / Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания в день инаугурации избранного главы государства Джо Байдена улетят в Палм-Бич (штат Флорида). Планы американского день раскрыла пресс-служба Белого дома, передает ТАСС.

Так, американский лидер покинет Белый дом ранним утром — в 08:00 по местному времени (16:00 мск) и отправится во Флориду. Таким образом он пропустит торжественную церемонию вступления в должность демократа.

Ранее стало известно, что Байден, согласно традиции, проведет ночь перед инаугурацией в гостевой резиденции Белого дома Блэр-хаус. Политик принял предложение остановиться в этом здании на прошлой неделе.

Инаугурация Байдена запланирована на полдень 20 января (20:00 мск). На мероприятие приглашен, в частности, вице-президент Майк Пенс. При этом Байден назвал хорошим решение Трампа не посещать мероприятие, о чем он заявил ранее. В Вашингтоне в связи с инаугурацией приняты повышенные меры безопасности. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, закрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуск туда ограничен.

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