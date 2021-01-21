Скрывавшегося в Москве белорусского бойца MMA задержали

Белорусский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Кудин, скрывавшийся в Москве, задержан. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Cвободного объединения спортсменов Белоруссии.

По информации источника, в ближайшее время спортсмен будет экстрадирован на родину. Ранее Кудин покинул Белоруссию, чтобы скрыться от уголовного преследования. Спортсмен не явился на первое заседание молодечненского суда по своему делу, которое должно было пройти 19 ноября.

Спортсмена обвиняют по статье 363 белорусского УК «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок». Бойцу грозит до пяти лет лишения свободы.

О задержании Кудина на акции протеста в Молодечно стало известно 12 августа. Спортсмена поместили под стражу, а через девять дней заменили меру пресечения на домашний арест. По версии обвинения, он сломал челюсть милиционеру.