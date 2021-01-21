Рестлерша снялась в бикини и восхитила фанатов

Американская рестлерша Элизабет Чихайя опубликовала фото в бикини и восхитила фанатов. Пост доступен в Instagram модели.

29-летняя американка выступает под псевдонимом Скарлетт Бордо. Публикация набрала более 70 тысяч лайков менее, чем за сутки с момента публикации. Многие фанаты выразили восторг фигурой Чихайи.

Фото опубликовано @realscarlettbordeaux

Американка выступает в World Wrestling Entertainment (WWE), являясь частью шоу NXT. Она также представляла и другие промоушены: Impact Wrestling, Lucha Libre AAA Worldwide и Ring of Honor.

18 января британский таблоид The Sun обратил внимание на снимок с другой американской рестлершой Эшли Мэй Себерой. Она выложила работу фотографа Брента Аллена, где она позирует в «змеином» купальнике.