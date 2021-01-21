Пресс-секретарь оценила вероятность разговора Байдена с Трампом

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки оценила вероятность разговора Джо Байдена с его предшественником на посту Дональдом Трампом. Ее слова передает РИА Новости.

В частности, Псаки напомнила о письме, которое Трамп оставил Байдену. «Я бы не стала воспринимать это как указание на то, что будет разговор с Трампом», — сказала она.

Ранее Байден рассказал, что предыдущий глава Белого дома оставил ему «великодушное» письмо. Однако президент предпочел не разглашать содержимое послания, поскольку, по его словам, оно носит личный характер.

Вся галерея ««Демократия восторжествовала»» Продолжить Сотрудники служб безопасности в Вашингтоне перед инаугурацией Байдена Фото: Jonathan Ernst / Reuters 1 /13

Инаугурация Байдена прошла 20 января, он стал 46-м президентом США. На церемонии присутствовал уходящий вице-президент Майк Пенс. Трамп церемонию проигнорировал, нарушив 150-летнюю традицию, и покинул Вашингтон за несколько часов до торжеств. Из столицы он отправился в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Перед этим он попрощался со своими сторонниками и обещал вернуться «в том или ином виде».