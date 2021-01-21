Американская рэперша достала череп шестилетней девочки во время интервью

Американская рэперша Азилия Бэнкс достала череп шестилетнего ребенка из ее коллекции костей. Она показала его во время интервью ведущим австралийского радиошоу Кайлу Сэндилендсу и Джеки О.

Во время беседы по видеосвязи она показала предмет, напоминающий человеческий череп. Позже она подтвердила, что это череп шестилетней девочки, которая умерла от травмы головы. 29-летняя Бэнкс отметила, что приобрела его в интернете: «Есть много научно-исследовательских сайтов, где вы можете свободно купить подобное». Исполнительница сказала, что у нее дома есть и другие кости.

Хип-хоп-артистка также объяснила свое увлечение останками и таксидермией. Она заявила, что кости — это то место, где хранится энергия человека или животного.

Ранее певица шокировала фанатов, откопав и выварив труп своего кота. Она объяснила это тем, что хотела почтить память покойного питомца. Бэнкс отметила, что является вегетарианкой, и поведала о планах превратить кости животного в украшения.